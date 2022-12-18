В Севастополе мошенники обманули подростка, который искал работу

В Севастополе несовершеннолетний парень попал в сети дистанционных мошенников, когда решил найти для себя интересную работу.

Полиция Севастополя привела недавний случай обмана парня якобы частным агентством занятости. 17-летний подросток нашел на одном из популярных сайтов объявление с заманчивым предложением о платном содействии в трудоустройстве. Он в качестве вознаграждения перечислил аферистам более 6 тысяч рублей, однако посредническая услуга ему так и не была оказана.

Осознав, что его обманули, мальчик обратился в местный райотдел.

Во избежание подобных случаев полиция Севастополя призывает граждан критически осмысливать предложения от такие агентств, которые предлагают вакансии за определенную плату.

Ольга Сурикова