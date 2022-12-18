В Севастополе продают нож и кепку с автографом Стивена Сигала

Что только не продавалось уже на площадке Avito. Сейчас в Севастополе выставлены на продажу кепка и нож с автографом актера и кинопродюсера Стивена Сигала.

«Как-то кормили в ресторане этого знаменитого дядю, после совместных фото с персоналом, попросил автограф на ноже, и на кепке», — написал авто объявления.

За свой лот он хочет два млн рублей.

Отметим, в ноябре 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство американского актера и продюсера Стивена Сигала. А в июле 2022 года Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства.

Ольга Сурикова