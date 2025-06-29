В Севастополе молодежь отпраздновала свой праздник «Новом Херсонесе» и центре «Точка опоры»

«Новый Херсонес» вновь превратился в магнит для энергичной и творческой молодежи Юга России и собрал более 10 000 крымчан и гостей полуострова.

Начался день с Божественной литургии, а продолжился различными программами от «Движения Первых», Российского общества «Знание», Росмолодёжи, Кванториума, арт-кластера «Таврида» и многих других.

На территории комплекса работало порядка 50 площадок. Каждая из зон предлагала программы, направленные на развитие личности, творчество и общественную деятельность.

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