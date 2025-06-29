Температура морской воды в Севастополе

Погода
29-06-2025

Согласно данным одного из мониторинговых сайтов, самая высокая температура морской воды зафиксирована на пляжах Парка Победы и около поселка Любимовка +21.5°C. Самая холодная вода на пляже «Ближний». Там всего +12°C. 

В Бухте Ласпи термометры показывают +12.4°C. 

Наши подписчики делятся:
«На пляже  урочища Батилиман сильный ветер, людей мало. Вода ледяная».

В  Голубой Бухте и Андреевке  +21.2°C

На остальных курортах Крыма температура воды следующая:
Ялта +18°С,
Алушта +20.5°С,
Судак +19.8°С,
Феодосия +18.1°С,
Николаевка +21°С,
Евпатория +20.3°С,
Мирный +20.1°С,
Тарханкут +20.3°С.

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