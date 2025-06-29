Более 100 поэтов и бардов из разных регионов России соревновались в Севастополе

Состязание проходило в рамках XXII Балаклавского поэтического фестиваля «Пристань менестрелей». В этом году он собрал более 100 литераторов из разных регионов России: Москвы, Ростовской области, Волгодонска, Евпатории, Бахчисарая, Севастополя и многих других городов.

Севастопольцы победители в нескольких категориях:

— патетика: Елена Журавлёва;

— поэзия для детей: Юлия Любимова;

— редкий жанр (твёрдые формы поэзии): Татьяна Смирнова;

— гражданская лирика — Чередниченко Алина;

— приз зрительских симпатий (поэзия): Валерия Пищугина.

Гран-при фестиваля завоевала Светлана Аленикова из Симферополя.

Инициаторами мероприятия выступили Балаклавский Дворец культуры в сотрудничестве с Севастопольским литературным объединением им. А.Н. Озерова.

Фото: пресс-служба ГБУК «БДК».

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