Более 100 поэтов и бардов из разных регионов России соревновались в Севастополе

Состязание проходило в рамках XXII Балаклавского поэтического фестиваля «Пристань менестрелей». В этом году он собрал более 100 литераторов из разных регионов России: Москвы, Ростовской области, Волгодонска, Евпатории, Бахчисарая, Севастополя и многих других городов.
Севастопольцы победители в нескольких категориях:
— патетика: Елена Журавлёва;
— поэзия для детей: Юлия Любимова;
— редкий жанр (твёрдые формы поэзии): Татьяна Смирнова;
— гражданская лирика — Чередниченко Алина;
— приз зрительских симпатий (поэзия): Валерия Пищугина.
Гран-при фестиваля завоевала Светлана Аленикова из Симферополя.
Инициаторами мероприятия выступили Балаклавский Дворец культуры в сотрудничестве с Севастопольским литературным объединением им. А.Н. Озерова.
Фото: пресс-служба ГБУК «БДК».
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