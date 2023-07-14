В Крыму мать проверяют после видео, на котором она жестоко обращается с детьми

В Крыму Следком проводит проверку после видео из соцсетей, на котором многодетная мать жестоко обращается с детьми, среди которых – приемные.

Проверка проводится на предмет статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В опубликованном видео сообщается, что жительница Нижневартовска, переехавшая с семьей в Крым, применяет жестокие методы обращения и воспитания детей. Говорится о побоях, унизительной для несовершеннолетних работе по дому в виде наказаний и обещаний женщины вернуть ребят в детский дом.

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Крыма подключились к выяснению обстоятельств по данной ситуации.

«В ходе проверки тщательным образом будут установлены все возможные противоправные факты в отношении несовершеннолетних, дана оценка обстановке в семье и действиям сотрудников системы профилактики и органов опеки», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Ольга Сурикова