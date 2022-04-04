В Севастополе могут ввести дополнительную плату в услуги ЖКХ за вывоз веток

Предложение Горлова Развожаев назвал «бредом»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил ввести на сезон дополнительную плату за вывоз веток с контейнерных площадок. Такую инициативу он озвучил 4 апреля на аппаратном совещании.

В ходе доклада директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что сейчас уборкой свалок, и в том числе растительных отходов на контейнерных площадках занимаются муниципалитеты. Им, среди прочего, на эти цели выделили 14,65 млн рублей.

При этом он высказал мнение, что жители города, которое сейчас срезают ветки на своих приусадебных участках не должны их выбрасывать на контейнерные площадки, так как это не твердые бытовые отходы и операторы не обязаны их вывозить. Люди, считает он, должны заключать договора со специализированными организациями и утилизировать ветки либо на своем земельном участке либо организация должна забирать их.

«Так не будет. Это просто бред. Это никогда не будет работать. Вы должны сделать возле контейнерных площадок места для складирования этих веток на сезон, включать эту услугу в стоимость оплаты вывоза мусора и мульчировать их либо на месте, либо увозить. Никто не будет заключать договор, все будут тащить на площадку. Поэтому нужно принять этот норматив», — заявил Развожаев.

Он акцентировал внимание, что, если вывоз веток не будет оплачиваться как отдельная услуга, они так и будут валятся возле контейнерных площадок, а операторы и муниципалитеты будут делить, чья это ответственность.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову разобраться, кто отвечает за уборку какой территории в городе.

Ольга Сурикова