Развожаев поручил установить ответственного за уборку каждого участка земли

Чтобы было кого штрафовать

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору департамента горхозяйства Евгению Горлову установить, кто в городе отвечает за уборку каждого участка земли. Только после этого удастся привести город в порядок.

В ходе аппаратного совещания глава горхоза Евгений Горлов отметил, что в Севастополе началась подготовка к летнему сезону и остро стоит вопрос о проведении субботников и закреплении за всеми департамента и структурными подразделениями определенных участков для очистки их от мусора и грязи.

«Мы сделали приказ, он включает 30 позиций, что каждый должен выполнить. На 16, 23 и 30 апреля запланированы общегородские субботники. И параллельно определены 25 зон коллективам, чтобы привести их в надлежащее состояние — каждое подразделение должно убрать свой участок», — доложил главный коммунальщик города.

При этом губернатор отметил, что проведение субботников для Севастополя традиционные мероприятия, а сейчас необходимо разобраться, кто за какую территорию отвечает и кому она принадлежит.

«Есть полоса отвода дорожников, и они не убирают. Часто участок не стоит на балансе, не откадастрирована полоса отвода, соответственно бюджетные деньги не выделены и нет источника уборки. А вдоль дорог — это лицо города. На этом нужно сосредоточиться», — поручил Развожаев, добавив, что особое внимание необходимо уделить железнодорожным путям и переездам.

«Нужно, чтобы можно было приехать и на карте ткнуть, кто собственник, кто не убрал, кому штраф выписывать. Либо сами за ними убирайтесь», — заключил глава города.

Напомним, также в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве Севастополя стал вопрос с уборкой контейнерных площадок.

Ольга Сурикова