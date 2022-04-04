Развожаев жестко пресек критику в адрес компании «Чистый город» со стороны Горлова

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания в правительстве Севастополя директор горхоза Евгений Горлов попытался переложить вину за превращённые в свалки контейнерные площадки города на оператора по вывозу ТКО в Гагаринском и Ленинском районах компанию «Чистый город». Хотя, общеизвестно, что за состояние контейнерных площадок отвечают управляющие компании.

Тем не менее, Горлова поставил на место губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил ему, кто на самом деле отвечает за состояние контейнерных площадок.

«В это время дворник должен стоять на площадке и показывать, что надо собрать. ….. Как отличить оно (мусор – ред.) не донесено и брошено рядом или выпало во время транспортировки. Мне кажется, что это большой изъян законодательства то, что разделили две эти вещи. Помню, в мою бытность в ОНФ мы это обсуждали очень активно, так это и осталось за вывозом. Соответственно в моменте то, что в контейнере за это отвечает регоператор, ну или его субподрядчик, а за то, что лежит на контейнерной площадке — управляющая компания», — осадил директора горхоза глава города.

В то же время Развожаев предложил совместить вывоз мусора и уборку контейнерных площадок, доплачивая за это компании-оператору по вывозу ТКО.

«Нужно правильно организовать, чтобы в момент забора там стоял дворник из управляющей компании, либо эту функцию на себя регоператор брал, но это должно отдельно оплачиваться, то есть это просто вопрос организации конкретно на месте: человеку то плевать, кто за что отвечает, он видит, что мусор вывезен, а вокруг валяются пакеты, которые никто не собрал, виноваты в этом в любом случае власти обобщенно. В этом сезоне надо организовать работу, чтобы так не было, вывоз то осуществляется, а контейнерные площадки все равно грязные», — возмутился качеством работы своих подчиненных из горхоза губернатор.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя