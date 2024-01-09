Крымчанин украл у продавцов в Севастополе более 100 тысяч рублей

В Севастополе задержан асоциальный житель Симферополя, который подозревается в трех кражах из магазинов.

Он приехал в Севастополь и начал искать пути легкого заработка. В торговых точках выжидал момент, когда продавцы отвлекутся, похищал из-под прилавка на кассовой зоне находившиеся там кошельки и сумки, а затем скрывался. Во время трех таких краж ему удалось похитить более 100 тысяч рублей, и потрать их на одежду, алкоголь и еду, сообщили в пресс-службе полиции города.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.

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Ольга Сурикова