В Севастополе медленно растет заболеваемость коронавирусом

По состоянию на 5 января в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19, сообщают в департаменте здравоохранения города.

25 человек выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 66 до 95 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 977 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 267 человек, 1 852 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 5 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Дарья Тимофеева