Какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Севастополе остается скорее осенней, чем зимней. Но теплых солнечных дней ждать не приходится.

Сегодня, 5 января, по информации Крымгидромета, в Севастополе без существенных осадков, Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°; днем +10…+12°.

В четверг, 6 января, облачно. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°; днем +11…+13°.

В пятницу, 7 января, будет также облачно. Без существенных осадков. Ветер ночью южный 6-11 м/с, утром и днём северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +7…+9.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина