Севастопольский депутат получил подтверждение о поборах в колледжах

Факт «поборов» со студентов учреждений среднего специального образования Севастополя подтвердился во время прокурорской проверки. Об этом на сессии заксобрания Севастополя сообщил депутат Василий Пархоменко.

На предыдущей сессии он рассказал, что директора колледжей практикуют схему, когда студентам для успешной сдачи экзаменов приходится закупать продукты на определенную сумму и из этих продуктов готовить то, что полагается по контрольному заданию. Размер таких продуктовых наборов, по его словам, достигает 4 – 4,5 тыс. руб. при стипендии студентов СПО 750 – 1010 рублей. Пархоменко направил тогда запрос в прокуратуру.

«Вопреки требованиям законодательства в трех учебных заведениях не приняты меры к обеспечению учащихся колледжей для проведения лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных учебным планом, и закупка на эти цели не осуществлялась. Индивидуальные наборы продуктов приобретались обучающейся молодежью, чем нарушено их право на получение бесплатного образования, а департамент (образования -ред.) должный контроль за подведомственным учреждением не проводил. В адрес заместителя губернатора направлено представление. Собственно никто этого и не скрывал особенно. Обирали молодых 10 лет и чем все это закончиться доподлинно неизвестно», — прокомментировал депутат полученный ответ.

Также депутат-коммунист рассказал, что севастопольской молодежи приходиться еще и жить в сложных условиях.

«Мы в прошлом году посетили несколько студенческих общежитий. У Горького есть пьеса «На дне», так вот его ночлежка тянет на отель, но четыре звезды не меньше, по сравнению с общежитиями, которые мы увидели в центре города, на Одесской. В небольших комнатушках, по 6-8 коек, вплотную стоящих, даже тумбочку прикроватную не примкнуть, проживают молодые девчонки. И на 50 девчонок одна душевая кабинка и та во дворе. Убогое существование», — рассказал Пархоменко, добавив, что на предложение ремонтировать в год одно студенческое общежитие был получен ответ из правительства Севастополя, что на эти цели отсутствуют средства.

По мнению парламентария, Управлению по делам молодежи необходимо переориентировать свою деятельность с познавательной и развлекательной на защиту социальных и экономических прав молодежи.

Ольга Сурикова