В Севастополе двое иностранцев задержаны с крупной партией наркотиков. Им грозит пожизненное

В Севастополе задержаны двое иностранцев за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На них заведено уголовное дело.

По версии следствия, двое жителей ближнего зарубежья в возрасте 31 и 37 лет, приобрели в теневом сегменте интернета оптовую партию наркотиков для дальнейшего сбыта на Крымском полуострове.

Приобретенный товар мужчины перевезли и хранили в арендованном доме в Феодосии. После фасовки на разовые дозы, сообщники, чтобы избежать разоблачения, спрятали подготовленные полимерные свертки внутрь тканевой подушки и отправились в Севастополь, чтобы разложить наркотики в тайники.

Осуществить задуманное им не удалось. Они были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК. В ходе осмотра их автомобиля были обнаружены и изъяты 10 полимерных свертков с кокаином, а также 3 полиэтиленовых пакета с «синтетикой»: мефедроном, МДМА и альфа-PVP.

Кроме того, в ходе обыска в арендованном жилище оперативники обнаружили аналогичные наркотики, в том числе более 300 граммов мефедрона, что является особо крупным размером, а также упаковочные материалы, изоленту, электронные весы высокой точности и другие вещественные доказательства.

Задержанным грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ольга Сурикова