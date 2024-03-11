В Севастополе массовых мероприятий в честь 10-летнего юбилея воссоединения с Россией не будет

Массовых мероприятий в честь 10-летнего юбилея со дня воссоединения с Россией в Севастополе не запланировано из-за попыток противника нанести ракетные удары по городу. Об этом заявил «Известиям» губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня у нас непростая ситуация из-за попыток нанести ракетные удары по Севастополю. Поэтому массовых мероприятий, которые мы обычно проводим на площадях, в этот раз не будет», — сказал он.

При этом, по словам Развожаева, с 23 февраля до 18 марта в городе очень плотный календарь событий, приуроченный к подведению итогов и празднованию. Они проходят в районах, школах, домах культуры.

В том числе учреждена памятная медаль «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Отметим, что в прошлом году также отказались от массовых мероприятий на площади Нахимова.

Ольга Сурикова