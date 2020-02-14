Здоровье

В Севастополе малышей научат правильно ухаживать за зубами

14-02-2020
выпускающий редактор
Комментариев нет
24

В Севастополе 14 февраля стартует акция «Здоровые зубы с детства» для воспитанников детских садов и младших школьников, приуроченная к Международному дню стоматолога.

Цель акции — научить детей правильно ухаживать за зубами.

Инициатором акции выступила помощник депутата Заксобрания Артема Гордиенко Наталия Самойленко.

Акция стартует на базе Института детского развития, расположенного по адресу Истомина, 25 в 10.00. Лекцию для малышей в игровой форме проведет главный врач Севастопольской детской стоматологической поликлиники Татьяна Молчанова.  

В дальнейшем подобные лекции планируют провести в ряде детских садов и школ Нахимовского района. 

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР

Фото: gazetaingush.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.