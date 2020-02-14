В Севастополе малышей научат правильно ухаживать за зубами

В Севастополе 14 февраля стартует акция «Здоровые зубы с детства» для воспитанников детских садов и младших школьников, приуроченная к Международному дню стоматолога.
Цель акции — научить детей правильно ухаживать за зубами.
Инициатором акции выступила помощник депутата Заксобрания Артема Гордиенко Наталия Самойленко.
Акция стартует на базе Института детского развития, расположенного по адресу Истомина, 25 в 10.00. Лекцию для малышей в игровой форме проведет главный врач Севастопольской детской стоматологической поликлиники Татьяна Молчанова.
В дальнейшем подобные лекции планируют провести в ряде детских садов и школ Нахимовского района.
По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР
Фото: gazetaingush.ru