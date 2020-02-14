В аэропорту Симферополь выбрали лучших «тайных пассажиров»

В Международном аэропорту Симферополь около 200 человек приняли участие в программе «Тайный пассажир». Победителем стала пенсионер из Санкт-Петербурга Нина Ян, заполнившая 20 анкет с отзывами. От аэропорта Симферополь она получит набор подарков и сувениров, а также сертификат на пользование VIP-залом.

При выборе победителя оценивалась полнота предоставленной в анкетах информации, наличие фото и видео материалов, а также предложений и пожеланий. В 2019 году «тайные пассажиры» направили в общей сложности 315 анкет. За активное участие в программе памятные подарки от аэропорта Симферополь получат 22 пассажира.

Программа «Тайный пассажир» в аэропорту Симферополь работает с 2017 года. Ее главная цель = улучшение сервиса. Участники программы оценивают качество обслуживания в аэропорту Симферополь, а также направляют свои рекомендации и предложения.

Участником может стать любой пассажир старше 18 лет, для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес control@sipair.org , указав свои контактные данные, а также дату и номер рейса. Ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь» (и фото)