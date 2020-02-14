В Севастополе пройдет Крымский игровой фестиваль

К участию в церемонии открытия приглашены ветераны боевых действий на территории республики Афганистан, представители Правительства и Законодательного Собрания города Севастополя, Совета Федерации Российской Федерации, командование Черноморского флота.
В реконструкции будут задействованы более 10 единиц боевой техники, 50 человек личного состава ЧФ РФ и 60 реконструкторов, бронетехника. В ходе демонстрации боя вертолет МИ-8 морской авиации ЧФ совершит три захода на площадку, осуществит посадку в зоне статической экспозиции и будет доступен к осмотру зрителями по завершении реконструкции.
Организаторы мероприятия:
— Парк «Патриот» Южного военного округа;
— PRO Airsoft;
— РОО Федерация Военно-тактических игр Севастополя;
— МОО Крымская Федерация Страйкбола.
По материалам пресс-службы правительства Севастополя