В Севастополе пройдет Крымский игровой фестиваль

15 и 16 февраля в Севастополе будет проходить Крымский игровой фестиваль. Место проведения — кластер «Центральный» парка Патриот. Заезд на кластер «Центральный» осуществляется с ул. Отрадная. Координаты для навигатора: 44.582559, 33.494798 Вход бесплатный. 16 февраля в 11:30 состоится военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвященная 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах. Будут представлены периоды Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР послевоенного времени, современные вооруженные силы, военно-спортивные клубы по фаертагу, страйкболу, лазертагу, пейнтболу. Свои площадки представят ролевые клубы вселенных «Ведьмака», «Сталкера», Escape of Tarkov, «Судной ночи», «Искусственного интеллекта», «Метро 2033».

К участию в церемонии открытия приглашены ветераны боевых действий на территории республики Афганистан, представители Правительства и Законодательного Собрания города Севастополя, Совета Федерации Российской Федерации, командование Черноморского флота.

В реконструкции будут задействованы более 10 единиц боевой техники, 50 человек личного состава ЧФ РФ и 60 реконструкторов, бронетехника. В ходе демонстрации боя вертолет МИ-8 морской авиации ЧФ совершит три захода на площадку, осуществит посадку в зоне статической экспозиции и будет доступен к осмотру зрителями по завершении реконструкции.

Организаторы мероприятия:

— Парк «Патриот» Южного военного округа;

— PRO Airsoft;

— РОО Федерация Военно-тактических игр Севастополя;

— МОО Крымская Федерация Страйкбола.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя