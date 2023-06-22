В Севастополе любителя пьяной езды с тяжкими последствиями приговорили к трем годам принудительных работ

В Севастополе суд приговорил к трем годам принудительных работ мужчину, который в нетрезвом виде сбил пешехода.

Установлено, что мужчина в июле 2022 года в пьяном виде сел за руль автомобиля «Мерседес-Бенц» и поехал из Качи в Орловку. В пути он сбил пешехода, которому в результате происшествия причинен тяжкий вред здоровью: множественные переломы, травмы головы и тела.

В соответствии с приговором Нахимовского районного виновный будет отбывать наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение двух лет.

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Ольга Сурикова