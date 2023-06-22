Севастополь всегда был и остается особенным городом, считает депутат Законодательного Собрания от ЛДПР Артем Гордиенко. Дух и характер главной базы Черноморского флота на протяжении поколений определялся многочисленным офицерским корпусом. Для детей, воспитанных в семьях офицеров, понятия честь и достоинство были не пустым звуком. Вместе с приверженностью порядку и дисциплине они стали частью культурного кода города

«На сегодняшний день мы видим очень мощную пропаганду, под которую трансформировался фашизм. ЛГБТ-установки, навязывание идеологий Запада – все это через социальные сети растлевает нашу молодежь. А двойное-тройное гражданство и лицемерно и коррупционные счета в криптовалютах сейчас называются «цивилизованный мир», — комментирует Артем Гордиенко.

Либерал-демократы, будучи оппозиционной партией, никогда не пресмыкались перед Западом. Наоборот, с первого дня работы откровенно, порой даже резко, отстаивали пророссийские интересы.

В «Российской газете» вышла статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого «Идеология ЛДПР XXI века – антифашизм», где помимо прочего сказано, что ЛДПР смотрит на историю фашизма именно как на борьбу фашизма и России.

Лидер либерал-демократов предлагает конкретные действия, которые помогут нашей стране скинуть западное иго с плеч простых людей, причем разных национальностей и стран.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина