40 дней со дня смерти Владимира Жириновского: Севастопольское отделение ЛДПР вспоминало бессменного лидера партии

Вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев принял участие в памятных мероприятиях, которые прошли 15 мая – 40 дней со дня смерти Владимира Жириновского
Сотни тысяч людей вспоминали в этот день великого лидера и великого политика Владимира Вольфовича. Несли цветы к офисам ЛДПР во всех уголках нашей страны.
Очень много людей пришли почтить память великого политика на Новодевичье кладбище.
«Вспоминаю, как в 1991 году, будучи студентом на каникулах в Москве, получил из его рук устав партии, которая тогда называлась ЛДПСС (Либерально-демократическая партия Советского союза). Более того, Владимир Вольфович лично подписал мне этот документ. Символично, что в 2014 году мы вместе с единомышленниками сформировали фракцию ЛДПР в городском совете Севастополя, а затем мне выпала честь возглавить ее уже в заксобрании города», — поделился воспоминаниями Илья Журавлев.
Владимир Вольфович внес колоссальный вклад в великое историческое событие – воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. На протяжении всего постсоветского периода он поступательно выступал за возвращение полуострова и города-героя домой.
Именно он первым из высокопоставленных российских политиков посетил Севастополь в феврале 2014 года, оказав неоценимую поддержку крымчанам и севастопольцам.
«Хочу добавить, что в правительстве Севастополя поддержали предложение нашей фракции в заксобрании назвать одну из улиц города в честь Владимира Вольфовича Жириновского. Так что уверен, что в скором будущем в Севастополе появится такая улица. Жириновский всегда есть, был и будет в сердцах севастопольцев, в сердцах всех россиян!» — уверен вице-спикер.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба СГО ЛДПР