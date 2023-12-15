В Севастополе легализируют еще один проблемный дом

Правительство Севастополя внесло изменения в проект планировки территории в районе улицы Стрелецкой, 8, чтобы окончательно сдать проблемный построенный по украинским документам дом.

В ходе заседания правительства уточнялось, что данным решением будут упорядочены границы территории общего пользования проблемного дома: сформирован земельный участок с видом разрешенного использования «уличная, дорожная сеть».

«Мы завершим возможность легализации этого объекта. Он был построен на основании украинских разрешительных документов, потом его признавали самовольной постройкой, мы заключали мировое соглашение.

Там нужно было дополнительно образовать землю, разместить благоустройство, парковки, площадки. Таким образом, устраним претензии судебного порядка», — уточнили губернатор Михаил Развожаев и его зам Максим Жукалов.

Ольга Сурикова