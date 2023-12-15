В Севастополе приезжим врачам заплатили 27 миллионов рублей подъёмных

В 2023 году правительство Севастополя привлекло выплатами в наш город 20 врачей и 14 фельдшеров, которым выдали по 1 млн и 500 тыс рублей соответственно.

Об этом рассказал руководитель депздрава Виталий Денисов. Всего раздали 27 млн рублей. По его словам, выплаты производились не из федеральных денег, а из городского бюджета.

«Это наши выплаты, тем кто прибывает из других субъектов и заключает на 5 лет контракт», — сообщил глава города Михаил Развожаев.

Напомним, в Севастополе врачи и саперы извлекли из раненого бойца целый боеприпас.