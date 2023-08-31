И полвека не прошло: В Севастополе начался ремонт еще одной лестницы

На Корабельной стороне Севастополя ремонтируют лестницу, которая ведет к 13-му судоремонтному заводу и соединяет улицу Хрулева, Мархлевского и Тоннельную. Важной для данного района пешеходной артерией около 50 лет никто не занимался, отчего она уже превратилась в каток, а во время ливней поток воды с камнями сбивал с ног.

Долгожданный капитальный ремонт лестницы начался после обращения местных жителей и членов профсоюза 13-го судоремонтного завода в Законодательное собрание Севастополя, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Теперь, по словам председателя Закса Владимира Немцева, лестница будет оборудована новым поручнями, новым ограждением. Также будет смонтирована система водоотведения, благодаря которому ливневая вода будет проходить не по лестнице, где идут жители, а по отдельно стоящему расположенному справа желобу.

Также на всем протяжении лестницы впервые установят освещение.

Городские власти обещают, что окончательно ремонт будет завершен к концу года.

Ольга Сурикова