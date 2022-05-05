В Крыму продлен запрет на полеты

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Росавиацией до 13 мая продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны, в том числе Симферополя, говорится на сайте компании.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сказано в сообщении ведомства.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Напомним, ограничения на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля после начала спецоперации в Украине.

Ольга Сурикова