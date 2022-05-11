Скончался первый президент Украины Кравчук

После продолжительной болезни

Первый президент Украины (1991-1994г) Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в кругу семьи политика.

«Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался 10 мая после продолжительной болезни», — говорится в сообщениях изданий.

Также отмечается, что в конце июня прошлого года ему сделали операцию на сердце, которую он тяжело перенес, долгое время находился в коме. Потом проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин под Ровно.

Президентом Украины он был избран 1 декабря 1991 года, а 8 декабря подписал с президентом Российской Федерации (РСФСР) Б. Н. Ельциным и председателем Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевичем Беловежское соглашение о прекращении существования СССР.

19 июня 1992 года Кравчук подписал закон о полном исключении упоминаний об СССР из Конституции Украины 1978 года.

В июле 1994 года согласился на досрочные выборы президента и проиграл их Леониду Кучме.

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ольга Сурикова