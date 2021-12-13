В Севастополе каждый десятый не платит за вывоз мусора

А может и больше

Сегодня, 13 декабря, директор горхоза Евгений Горлов рассказал, что в Севастополе на сегодняшний день заключено 420 тыс. договоров на вывоз мусора при количестве населения в 509 тыс. человек. Ранее директор горхоза сообщил нашему изданию, что в этом году в Севастополе 40,8 тыс. абонентов числятся в должниках.

«Ведем сейчас очень большую претензионную работу по долгам населения перед региональным оператором. У нас сегодня порядка 420 тыс.заключено договоров. Абонентскую службу подтягиваем», — отметил Горлов.

Ранее в ответе на информационный запрос «Севкора» Горлов сообщил, что задолженность физических лиц перед ООО «БГС» составила 174, 89 млн руб., а не платят за вывоз мусора 40,8 тыс. абонентов.

Таким образом в Севастополе сегодня, по версии горхоза, порядка 10 % потребителей услуги по вывозу мусора не платят за ее предоставление.

Примечательно, что подобный запрос мы направляли и в ООО «БГС», где нам ответили, что процент средств, собираемых предприятием от источников образования ТКО, за 10 месяцев 2021 года составил 95,3%.

Получается, что по версии ООО «БГС» за вывоз мусора не платят лишь 4,7% потребителей услуги.

Напомним, в июле этого года на пленарном заседании севастопольского заксобрания в рамках отчета об исполнении бюджета города за первый квартал, директор департамента финансов Владимир Штоп сообщил, что ему неизвестно о финансовых проблемах регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Благоустройство города Севастополя».

Дмитрий Островский