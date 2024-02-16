В Севастополе катера в час пик станут ходить чаще

Сегодня на заседании правительства Севастополя был рассмотрен вопрос расписания катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей.

С понедельника будет скорректировано расписание катеров, курсирующих между Артиллерийской бухтой и Михайловской батареей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

❗️Добавятся два утренних рейса от Михайловской батареи: по будням первые катера будут отправляться в 06:15 и в 06:45.

❗️Из Артиллерийской бухты первый катер будет забирать пассажиров в 06:30.

❗️В период с 09:00 до 16:00 часов катера будут отправляться с интервалом в 40 минут, а не час, как это происходит сейчас.

Для того, чтобы восстановить пассажирское сообщение, потребовалось установить специальный плавучий причал.