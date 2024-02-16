Крымчанин облил сестру бензином и поджег

Крымчанин заключен под стражу за жестокое убийство сестры путем поджога

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего неоднократно судимого жителя п.г.т. Ленино, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

Утром 15 февраля нетрезвый ранее судимый житель п.г.т. Ленино из-за затяжного конфликта с сестрой облил ее бензином, поджег зажигалкой, после чего пламя распространилось по всему дому. От полученных травм потерпевшая скончалась.

В это время в соседних комнатах находились их родители, которые не пострадали. Дочка погибшей в момент трагедии находилась в школе, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю