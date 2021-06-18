Где в Севастополе сегодня не будет света

Плановые и неотложные работы

В Севастополе 18 июня для безопасного выполнения ремонтных работ в сети 6000В по заявке ФГУП «102 ПЭС» МО РФ с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

ТСН СТ «Перископ»;

СТ СН «Надежда»;

СНТ СН «Скиф»;

ТСН СН «Автомобилист»;

ТСН СТ «Мидэус»;

ТСН СНТ «Надежда-1»;

ТСН СТ «Коммутатор».

В связи с производством неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 часов

ул. Некрасова 2-8,1-35; ул. Весенняя 2-38,1-59

с 09:00 до 17:00 часов

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 09:00 до 18:00 часов

Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7.

Плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 17:00 в связи с профилактическим ремонтом на воздушной линии.