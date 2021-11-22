В Севастополе идет снижение нагрузки на систему здравоохранения

Но ситуация пока нестабильная

Сегодня, 22 ноября, в ходе аппаратного совещания традиционно обсуждалась ситуация с коронавирусом в Севастополе.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что в городе «наметились улучшения», но в целом по стране ситуация напряженная. В Севастополе, по его словам, еще держится высокая динамика смертности.

«По закону эпидемиологии, после недельного разобщения (нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября), и в течении последних двух недель мы видим достаточное снижение нагрузки на систему здравоохранения. Заболеваемость снизилась на 4%, темпы прироста снизились более, чем на 10%. Снизился коэффициент распространения. Более, чем на 30% снизилось количество лиц, находящихся на амбулаторном лечении. На 35% снизилась госпитализация», — доложил вице-губернатор Александр Кулагин.

Он добавил, что сейчас в отделении интенсивной терапии находится 79 человек и всего один человек на искусственной вентиляции легких. Свободный коечный фонд увеличился на 36%, что позволило сократить работу второго корпуса «Изумруда». Рассматривается вопрос возможности возобновления прохождения реабилитации после коронавируса в пансионате.

Михаил Развожаев, подводя итог, подчеркнул, что в течение двух недель еще необходимо будет наблюдать за ситуацией, поэтому койки нужно держать «развернутыми».

Ольга Сурикова