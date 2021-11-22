В Севастополе к 1 декабря обещают открыть роддом №2

Но сроки могут еще сдвинуть

Сегодня, 22 декабря, в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев поднял вопрос о готовности роддома №2.

Директор департамента капитального строительства Иларион Гапицонов рассказал, что на данный момент планируется поставка модуля охлаждения, которого не было в изначальном проекте.

«25 ноября ожидаем поставку, за один день монтируем. Все остальные вопросы, в принципе, сняты. Готовим объект к приемке. Ничего не мешает больше передать объект в пользование. 1 декабря готовы ввести в эксплуатацию», — доложил Гапицонов.

При этом губернатор отметил, что после установки вентиляции еще необходимо пройти проверку Роспотребнадзора.

Напомним, капитальный ремонт роддома № 2, как известно, начался в ноябре 2019 года и проводился ООО «СЗ «Гор-Строй». В дальнейшем заказчиком выступило государственное казенное учреждение г. Севастополя «Единая дирекция капитального строительства». Сроки его сдачи постоянно смещаются. Ранее губернатор Михаил Развожаев обещал открытие к сентябрю 2021 года.

Пациенток сейчас принимает в городе роддом №1 в Стрелецкой бухте.

Ольга Сурикова