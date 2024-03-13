В Севастополе избирательные участки охраняют более 700 полицейских 

Сегодня утром севастопольские полицейские взяли под охрану все избирательные участки города.

Проведение голосования запланировано на 187 избирательных участках. Личный состав УМВД заступил на участковые избирательные комиссии сегодня с 08.00 и до окончания проведения выборов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан на избирательных участках и территориальных комиссиях будет задействовано свыше 700 сотрудников полиции, около 400 сотрудников частных охранных предприятий, планируется привлечение военнослужащих Росгвардии», — сообщил начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Севастополю Сергей Хатунцев.

Все УИК и прилегающие к ним территории уже регулярно обследуются специалистами МВД и Росгвардии с применением технических средств и служебных собак. На входах в помещения участкомов установлены рамки металлодетекторов.

Личный состав УМВД ориентирован на получение информации в отношении лиц, вынашивающих намерения на совершение противоправных действий в период подготовки и проведения выборов, добавили в пресс-службе.

Ольга Сурикова