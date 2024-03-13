Путин назвал фантазиями угрозы офицеров ФРГ ударить по Крымскому мосту

Рассуждения офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту имели целью напугать Россию, однако являются просто фантазией, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1».

«Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией — это нарушение конституции Федеративной Республики Германия. Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим», — сказал Путин.