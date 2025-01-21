Штрафы за продажу табачных изделий могут достигать 2 млн рублей

Единогласно был принят закон, повышающий ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства.

Также увеличиваются штрафы за правонарушения:

— для физических лиц — до 300 тысяч рублей (сейчас — до 60 тысяч рублей);

— для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас — до 300 тысяч рублей);

— для юридических лиц — до 2 миллионов рублей (сейчас — до 600 тысяч рублей).

Также ужесточается ответственность еще по ряду нарушений в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции.