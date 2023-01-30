Молодая девушка вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов

Происшествия
30-01-2023
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В Екатеринбурге девушка за рулем иномарки влетела в толпу пешеходов, уходя от столкновения с другим авто. Она спешила в садик за ребенком.

Накануне вечером Chevrolet Aveo сбил четырех пешеходов на улице Готвальда. 20-летняя девушка выехала на перекресток на красный свет, а когда заметила перед собой приближающееся авто, попыталась увернуться и вылетела на тротуар.

Среди пострадавших есть подросток — 17-летний парень. Виновница ДТП заявила, что спешила за дочерью в детский сад и решила, что успеет проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Ольга Сурикова

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