Молодая девушка вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов

В Екатеринбурге девушка за рулем иномарки влетела в толпу пешеходов, уходя от столкновения с другим авто. Она спешила в садик за ребенком.
Накануне вечером Chevrolet Aveo сбил четырех пешеходов на улице Готвальда. 20-летняя девушка выехала на перекресток на красный свет, а когда заметила перед собой приближающееся авто, попыталась увернуться и вылетела на тротуар.
Среди пострадавших есть подросток — 17-летний парень. Виновница ДТП заявила, что спешила за дочерью в детский сад и решила, что успеет проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Ольга Сурикова