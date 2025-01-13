Росприроднадзор проведет оценку экологического вреда от разлива мазута для возмещения ущерба виновником

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой организовать оценку экологического вреда от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе для его возмещения виновной стороной.

«Попрошу организовывать комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Также он подчеркнул, что нужно вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива.

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Ольга Сурикова