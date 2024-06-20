В Севастополе инвалид получил компенсацию за аппарат для ног и туловища

В Севастополе инвалид получил компенсацию за самостоятельно купленное средство реабилитации благодаря вмешательству прокуратуры.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила, как исполняются законы о компенсации денег, которые инвалиды тратят на средства реабилитации.

Установлено, что местный житель, инвалид 1 группы, нуждался в аппарате для ног и туловища (ортезе). Мужчина купил это средство самостоятельно за 170 тыс. рублей. Однако, из-за неправильного расчета, ему выплатили только 39 тыс. рублей. Прокуратура района подала в суд иск, чтобы обязать отделение Социального фонда России по Севастополю доплатить инвалиду оставшуюся часть стоимости. Суд удовлетворил иск. Теперь мужчина получил компенсацию в размере более 140 тыс. рублей.

Анна Левина