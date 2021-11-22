Развожаев рассказал, чего не хватает на Большой Севастопольской тропе

Он хочет перенимать опыт других регионов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выложил в своем Telegram-канале фотографии с прогулки по Большой Севастопольской тропе и рассказал, какие проблемные моменты им были отмечены.

Развожаев рассказал, что открыл для себя Большую Севастопольскую тропу и уже побывал на Куш-Кая и Инжире. «Места необыкновенной красоты и энергетики, но, к сожалению, есть вопросы по организации маршрутов, в частности, вывозу мусора, который оставляют не очень ответственные туристы», — отметил сразу глава города.

Далее он добавил, что именно эта тема обсуждалась им на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. По его словам, для развития экотуризма необходимо создание соответствующей инфраструктуры.

«Сейчас по маршрутам БСТ нет ни одной подготовленной стоянки для ночевки. При этом часть лесных территорий облюбовали туристы еще с советских времен. Необходимо создать минимальную некапитальную инфраструктуру, определить места стоянок, урегулировать все земельные вопросы, привлечь инвесторов», — считает губернатор.

Он добавил, что нужно перенимать опыт других регионов, когда на территориях ООПТ создаются кемпинги и палаточные турстоянки для более комфортного и организованного отдыха туристов, где можно решить и бытовые вопросы.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/glava92