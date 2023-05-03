В Брянской области в результате подрыва ж/д путей сошел с рельс локомотив и 20 вагонов

В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно, в результате сошли с путей и опрокинулись несколько вагонов. Информацию подтвердил и губернатор региона

«В 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет», — говорится в официальной информации.

Ольга Сурикова