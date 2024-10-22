В Севастополе и Крыму стартовал сезон грибов

Дожди, которые прошли на полуострове, порадовали грибников – сезон по сбору даров природы открыт.

«Поехали на разведку и сами не ожидали, что будет такой «улов», — поделились с «Севкором» жители Севастополя, насобирав целое ведро маслят.

Маслята, рыжики, сыроежки «мышата», горчаки – самые популярные виды грибов на полуострове.

Однако эксперты предупреждают, что при сборе надо обращать внимание на цвет ножки и шляпки гриба

Чтобы определить, являются ли грибы ложными (ядовитыми) или съедобными, следуйте этим рекомендациям:

Используйте справочники по грибам или мобильные приложения для идентификации.

Избегайте сбора грибов в загрязненных местах, таких как дороги, промышленные зоны или рядом с ядовитыми растениями.

Если у вас есть хоть небольшие сомнения в съедобности гриба, лучше его не собирать.

Некоторые ядовитые грибы имеют неприятный запах, в то время как съедобные часто издают характерный грибной аромат.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер