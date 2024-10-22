Где в Севастополе не будет света 23 октября

«Севкор» публикует список адресов, где запланировано отключение электроэнергии 23 октября.

с 09:00 до 16:00

ул. Междурядная пос.1 отд.с/х Зол.балка, 2-А-1, 8-А, 2-28(чет), 618, 1-3(нечет), 47, 25, 50, 54;

пер. Междурядный, 40-А, 32-36(чет), 46-48(чет), 52, 37-А, 45-А, 41-А, 55-А, 43-45(нечет), 53,5,2-14(чет), 44,7;

ул. Лазурная пос.1 отд.с/х Зол.балка, к.230.

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Григория Ивашкевича, 12,30,29-А,19,29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева, 16,5,15;

СНТ «Сапун-Гора», 835-А,838,844,866,1086,1090,795-А,829,1003,1017,1121,1795, 598, 622, 636, 646, 593, 615, 627, 651, 659, 691, 783, 10, 450, 1168,1186, 1210, 1214-1216(чет), 1, 1563-А, 1211-1213(нечет), 1225, 1249, 128;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б,8-А,10-В,6,20,1,15,993;

ул. Лейтенанта Миронова, 18,23;

ул. Муссы Гореева, 4,14,22,27;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Летчицы Себровой, 35;

ул. Бориса Гульнова, 2,12,18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Евгении Захаровой, 33-А;

ул. Летчика Шаталина, 4,36,9-А,13-А,29;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Льва Морозова, 18.



ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;

ул. Танкиста Ревкова, 28,9,31;

пер. Блиндажный, 1-9(нечет);

ул. Летчицы Бершанской, 28,29,57;

пер. Кирьянова, 32, 33-А;

ул. Ильи Поликахина, 16,1,21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12,9;

ул. Вилора Чекмака, 7,70-А,52;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12,20,27;

ул. Александра Райкунова, 7-А,13,17.

с. Орлиное

ул. Урожайная, 16-А,4-А,4-16(чет),26-38(чет),42/4,17-А,1-33(нечет),41-59(нечет), 52;

ул. Счастливая, 2-12(чет),24,36-56(чет),9-А,1-7(нечет),1389;

пер. Ровный, 2-4(чет),3-5(нечет);

ул. Евгении Грунской, 16-22(чет),1-5(нечет);

ул. Кедровая, 2;

ул. Кипарисовая, 10-22(чет),9-11(нечет);

ул. Родниковская, 2-В,1,72-А,62-74(чет), 41-А, 35-45(нечет), 73, 77, 36-А, 50-А, 18-34, 1367.

ул. Тюкова, 62-66(чет);

ул. Трактористов, 2-12(чет),1-19(нечет);

пер. Форосский, 4,8,5-7(нечет);

ул. Полевая, 2,28-36(чет),5-Б,5-В,5-Г,5-И,5-Е,5-А,5-Е/2.



КСП «Красный Октябрь», 58,570,583,246,486-488(чет),636,646,1272,1300,111,487, 981, 1281, 340, 358,уч.19, 23-Б, 341-343(нечет).



СНТ «Нива», 36-А,2,36,27,35,71,87.

с. Павловка

пер. Лебединый, 2,8,7;

ул. Подлесная, 2-16(чет),1-19(нечет).

с. Передовое

ул. Водопадная, 2,16-А,16,24-26(чет),29-А,3,21,21/2.

с. Вишневое

ул. Яны-Эль, 13,877;

ул. Амет-Хана Султана, 14-А,2-8(чет),14-16(чет),1-11(нечет);

ул. Подгорная, 3-А;

ул. Дружбы, 54-А,44-54(чет),60,1388,1410,43-45(нечет),53,59,1365,1389;

ул. Мира, 44,53-А,15,39-59(нечет).

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

ул. Михаила Грешилова 1-3(нечет),7-9(нечет);

ул. Летчика Кирсанова 10-а,10-б,4,8, 12, 1,9-23(нечет), кад.323;

ул. Летчика Есауленко 14,20,24, 15-17(нечет),21-23(нечет);

ул. Танкиста Водолазкина 24;

Лабораторное шоссе;

СТ Энергетик-2 уч.64;

пр.1-й Альпийский 2-а,2-б, 2-в, 36-а, 2-32(чет),36,кад.1198, 1-37(нечет);

ул. Альпийская 27-а,1,5-35(нечет);

пер. 2-ой Альпийский 30-а,4-30(чет),36-38(чет);

пр. 2-й Альпийский 12-а, 12,32;

ул. Алексея Гущина 122-а;

ул. Кроссовая 2,8,14-16(чет);

ул. 1-я Беговая 12-а,4,10-12(чет), кад.604, 15-а,19-а, 5,15,кад., 575;

ул. 2-я Беговая кад.572,кад.654-656(чет), 11-а,11,кад.572,кад.657;

пер. Беговой 10-12,кад.552-556(чет),кад.586, 553,кад.585;



прд. Беговой 18,кад.598,кад.604, 603;

СТ Дружба 12;

Радарное шоссе 128,

Лабораторное шоссе, 124;