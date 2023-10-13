В Севастополе грузовик наехал на припаркованные машины

В Севастополе 12 октября произошло ДТП на автодороге «Севастополь-Инкерман». Грузовой автомобиль протаранил две легковые, припаркованные и неисправные машины.

Водитель фургона ГАЗ, двигаясь по направлению в сторону Инкермана, не снизил скорость, увидев впереди припаркованные у обочины авто, в результате чего наехал на легковые автомобили Рено и Лада.

При столкновении тяжелые травмы получили водители легковых автомобилей 30 и 33 лет.

Состояние опьянения у водителя ГАЗ не установлено. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, совсем недавно в Севастополе в ДТП пострадал ребенок.

Ольга Сурикова