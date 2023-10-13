Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 13 октября, в городе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 8…10°, днем 18…20°.
В субботу, 14 октября, в городе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°.
В воскресенье, 15 октября, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°.
Температура воды в море 16-18°.