Погода в Севастополе на выходных

Погода
13-10-2023
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Сегодня, 13 октября, в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 8…10°, днем 18…20°.

В субботу, 14 октября, в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°.

В воскресенье, 15 октября, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9…11°, днем 19…21°.

Температура воды в море 16-18°.

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