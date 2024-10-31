Херсонесские коты: 25 пушистых хранителей древнего города

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» проживает около 25 котов. Эти пушистые обитатели – талисманы древнего города.

«У нас есть коты, которые живут у византийского здания, у первого домика, на башне Зенона, у магазина. Есть даже кот по имени Боня, который обитает в домике службы безопасности», — рассказывают сотрудники.

Забота о херсонесских котах легла на плечи нескольких энтузиастов. Каждое утро они приходят на работу на час раньше, чтобы успеть накормить животных и дать им лекарства.

Посетители музея тоже помогают, кто чем может. Недавно женщина принесла целый мешок Вискаса весом 13,7 кг.

Даже специальные домики для котов сотрудники строили своими силами. Эскизы разработал архитектор Игорь Бацура.

«Когда проектировали эти дома мы старались, чтобы для каждой кошки была квартира. Но конечно, когда холодно, они спят здесь вчетвером, втроем, жмутся друг к другу», — говорит сотрудник музея-заповедника Наталья Рубаненко.

Кошачьи здесь в почете – они несут службу также, как и люди, оберегая от грызунов. Зевс, Персей, Фрося, Айя, Ласка сегодня берегут артефакты и нервы музейщиков.

После переезда музея в Новый Херсонес, сотрудники обязательно продолжат кормить и ухаживать за усатыми-полосатыми.

Фото Анны Корниловой