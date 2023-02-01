В Севастополе двое мужчин ограбили продуктовый магазин

В Севастополе задержаны двое ранее судимых мужчин, подозреваемых в ограблении продуктового магазина, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Также установлена причастность одного из задержанных к грабежу, который он совершил несколькими часами ранее.

Установлено, что утром 28-летний местный житель и его 31-летний приятель, находясь в состоянии опьянения, зашли в продуктовый супермаркет и открыто похитили с прилавка бутылку водки и пачку чипсов.

Несмотря на замечания и требования продавца магазина оплатить товар, они попытались скрыться, но после выхода из супермаркета были остановлены другими покупателями, а затем задержаны сотрудниками уголовного розыска и доставлены в отдел полиции.

В ходе разбирательства оперативники выяснили, что этой же ночью один из налетчиков, 31-летний мужчина, совершил еще один грабеж: встретил на улице своего знакомого и силой отобрал у него смартфон. Телефон изъят и возвращен владельцу.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ольга Сурикова