В Севастополе горе-вор попал на камеры видеонаблюдения 

Происшествия
03-05-2023
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В Севастополе задержан житель Калининграда, подозреваемый в краже смартфона у работницы компьютерного клуба. Сам момент хищения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на территории игрового заведения.

 

Как сообщает пресс-служба городской полиции, поздним вечером во внутреннем дворике клуба сотрудница клининговой службы оставила на скамейке без присмотра свой плащ и этим воспользовался один из посетителей. Он был уверен, что за ним никто не наблюдает. Обследовал карманы чужой одежды, обнаружил в одном из них смартфон и скрылся с ним.

Житель Калининграда был задержан участковым. На него заведено уголовное дело за кражу.

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Ольга Сурикова

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