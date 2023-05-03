Ночью по Кремлю была совершена попытка удара

Этой ночью на резиденцию президента России в московском Кремле была совершена попытка атаки двух дронов, об этом сообщила пресс-служба президента РФ

В Кремле назвали эту атаку спланированной террористической акций киевского режима и заявили, что «российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В результате атаки никто не пострадал, а график Владимира Путина изменений не претерпел. Власти Москвы объявили о запрете на любых полётов беспилотников над городом.

Напомним, 29 апреля в Севастополе ночью БПЛА попал в резервуар с топливом в Казачьей бухте, на улице братьев Манганари.