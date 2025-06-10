В Севастополе годовалый ребёнок выпал из окна

Вчера в детскую больницу поступила девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев с травмами: перелом верхней стенки орбиты, ушиб века и окологлазничной области правого глаза.

Предварительно установлено, что ребёнок находился в квартире на первом этаже многоэтажного дома вместе с мамой. Когда женщина буквально на минуту вышла в соседнюю комнату, оставленная без присмотра малышка забралась на диван у окна, затем залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку, которая открылась и девочка выпала на улицу. По счастливой случайности инцидент не закончился непоправимой трагедией и ребёнок остался жив.

Полиция Севастополя напомнила родителям, что открытое окно может таить смертельную опасность для любопытных детей. Москитная сетка не защитит от беды – она создает ложное чувство безопасности.

Также прокуратурой Севастополя начата проверка по факту выпадения из окна малолетнего ребенка. Проверяются условия жизни и воспитания девочки в семье, причины и обстоятельства происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai