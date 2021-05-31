В Севастополе главбуха управляющей компании обвинили в хищении 2 млн рублей

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что 62-летняя жительница города обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

«По версии следствия, в период с апреля 2018 года по август 2019 года бывший главный бухгалтер управляющей компании Севастополя, имея доступ к денежным средствам, находившимся на счетах УК, с помощью программы «Клиент-Банк» направляла заявки на получение денежных средств от 30 000 до 270 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

В дальнейшем она получала в кассе банка деньги, принадлежащие УК, и распоряжалась по своему усмотрению.

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Предприятию был нанесен ущерб на общую сумму более 2 млн. рублей, который в процессе предварительного расследования подсудимая возместила в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова